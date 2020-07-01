В Крыму объяснили страхом заявление Украины о новых санкциях

https://static.news.ru/photo/19dc606c-bc26-11ea-8e63-fa163e074e61_660.jpg Георгий Мурадов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы властей Украины о введении новых санкций в отношении полуострова являются никчёмными и продиктованы страхом перед тем, что мир всё чаще узнаёт правду о жизни российского Крыма.

Так прокомментировал заявление украинского МИД из-за визита на полуостров французских депутатов Европарламента постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Демарши и причитания Киева о поездках иностранных наблюдателей и делегаций в Крым, как и угрозы никчёмными санкциями, уже давно никого не удивляют и не пугают, — пояснил вице-премьер.

Мурадов предположил, что в Киеве мечтают, чтобы мир верил только мифам и легендам о «страшных муках российской оккупации». По его мнению, наиболее болезненно на Украине переживают тот факт, что наблюдатели засвидетельствуют, с какой радостью крымчане поддержали закрепление в Конституции незыблемость территориальной целостности России.

Это означает, что выступать за отторжение Крыма от России не только абсолютно бессмысленно, но и крайне опасно, поскольку такое требование однозначно становится посягательством на нашу Конституцию и будет чревато тяжёлыми последствиями для посягающих, — подчеркнул Мурадов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Республика Крым не ждёт признания Украиной итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ, крымчане в нём не нуждаются. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он также добавил, что позиция украинских властей в вопросе голосования в Крыму остаётся их «личным делом».