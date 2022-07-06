В Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном Путин обсудил с Пашиняном обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 6 июля в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба Кремля. Армянский лидер также информировал президента РФ о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой

Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе, — говорится в сообщении.

22 мая в Брюсселе прошла третья встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.