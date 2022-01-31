В Кремле раскрыли повестку встречи Путина и Орбана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве 1 февраля обсудят проблемы обеспечения европейской безопасности. Лидеры также затронут актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планирует обсудить с Путиным расширение газового контракта на фоне образовавшегося в Европе энергетического кризиса. По его словам, ключом к решению кризиса могло бы стать заключение долгосрочных контрактов с поставщиками газа.

Последний раз политики проводили переговоры в Будапеште в октябре 2019 года. Новая встреча станет пятой за последние семь лет. Венгерское руководство часто заявляет о том, что стране крайне важны экономические отношения с Москвой.