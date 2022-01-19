Премьер Венгрии Орбан обсудит с Путиным расширение газового контракта

Премьер-министр Венгрии Витор Орбан планирует 1 февраля посетить Россию. Об этом рассказал ТАСС глава МИД этой страны Петер Сийярто.

В конце 2021 года дипломат уже сообщал, что Орбан в начале февраля нового года планирует пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Дата встречи — 1 февраля, — сказал Сийярто.

Во время визита Орбана будет обсуждаться расширение газового контракта на фоне образовавшегося в Европе энергетического кризиса. По словам Сийярто, ключом к решению кризиса могло бы стать заключение долгосрочных контрактов с поставщиками газа.

Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, — сказал глава венгерского МИД.

Последний раз политики проводили встречу в Будапеште в октябре 2019 года. Новая встреча станет пятой за последние семь лет. Венгерский политик один из немногих европейских лидеров, который регулярно проводит встречи с российским президентом. Венгерское руководство часто заявляет о том, что стране крайне важны экономические отношения с Москвой.