В Кремле отреагировали на испытания гиперзвукового оружия Китаем

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Россия не обеспокоена в связи с сообщениями об испытании Китаем гиперзвукового оружия. У Москвы и Пекина достаточно тесные союзнические и партнёрские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что Россия не рассматривает этот факт как угрозу со стороны Китая.

Китай развивает свои вооружённые силы, свои системы вооружений, не выходя за рамки каких-то международных обязательств, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем поразить свою цель. Американские СМИ отмечали, что Пекин продемонстрировал свой «передовой космический потенциал», который застал разведку США врасплох.

Пять человек, знакомых с испытаниями, заявили, что китайские военные запустили гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету через низкоорбитальное пространство.

МИД Китая опроверг эти сведения. По словам представителя ведомства Чжао Лицзяня, Китай испытывал не гиперзвуковое оружие, а новый тип космического корабля.