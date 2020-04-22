В Кремле не считают коронавирус творением человека

https://static.news.ru/photo/968ddec4-8486-11ea-b501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Утверждения об искусственном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19 в Кремле считают бездоказательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал непозволительными попытки оперировать такими обвинениями. В том числе — в адрес Китая. Песков указал, что российские специалисты находятся в постоянном контакте с партнёрами из КНР.

Китайцы работают над своими вакцинами, у нас продвигается процесс по разным направлениям. В целом ситуация требует международного взаимодействия, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее китайское Министерство иностранных дел прокомментировало предположение об искусственном происхождении COVID-19. По словам представителей ведомства, подобные предположения полностью лишены научных доказательств.

Помимо этого, председатель объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли назвал версию об искусственном происхождении коронавируса неубедительной. Он сообщил, что Пентагон склоняется к версии об естественном происхождении вируса, писал NEWS.ru.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи также заявил, что коронавирус имеет естественное происхождение.