Главный инфекционист США отрицает возникновение коронавируса в лаборатории

https://static.news.ru/photo/b143ffdc-8120-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил на брифинге в Белом доме, что коронавирус имеет естественное происхождение.

Недавно было исследование <...>, в ходе которого группа высококвалифицированных специалистов по эволюции вирусов изучила генетическую последовательность этого вируса и генетические последовательности, которыми заражаются летучие мыши, и рассмотрела их эволюцию. Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить вирус, который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку, — привели слова Энтони Фаучи в ТАСС.

До этого, 16 апреля 2020 года представитель МИД КНР Чжао Лицзянь раскритиковал сюжет американского телеканала Fox News, в котором указано на искусственное происхождение вируса в лаборатории Института вирусологи в Ухани. Официальный представитель ведомства отметил, что факты, представленные в материале, не имеют доказательств, а неназванный источник телеканала не может быть доказательством искусственного происхождения вируса.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал версию об искусственном происхождении коронавируса неубедительной. Он сообщил, что Пентагон склоняется к версии об естественном происхождении вируса.