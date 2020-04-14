Китай опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Китайское Министерство иностранных дел прокомментировало предположение об искусственном происхождении COVID-19. По словам представителей ведомства, подобные предположения полностью лишены научных доказательств.
Политик Чжао Лицзянь также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно отвергала теории лабораторного возникновения коронавируса.
Многие известные мировые специалисты считают так же, — подчеркнул Лицзянь.
NEWS.ru писал, что ранее появление COVID-19 из пробирки опроверг китайский академик Ши Чженли.
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