Китай опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

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Путешественника из России, просящего милостыню на улицах, заметили в муниципалитете Темерло в Малайзии. Фотографии с мужчиной, который сидит у одного из ресторанов быстрого питания с табличкой с просьбой о помощи, разлетелись по Сети.

42-летний Максим Лапин из Москвы застрял в азиатской стране из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений на передвижения. 17 марта он въехал в Малайзию из Таиланда, россиянин должен был встретиться со...