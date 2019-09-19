https://static.news.ru/photo/a354c8f4-daf2-11e9-b709-fa163e074e61_660.jpg Иванка Трамп (в центре) Фото: instagram.com/ivankatrump

Новая короткая стрижка Иванки Трамп, дочери американского президента, говорит о стремлении построить политическую карьеру. Такого мнения придерживаются специалисты по пиару.

Согласно отчёту американской компании Critical Mention, которая отслеживает упоминания в Сети, первый же выход Иванки с новой причёской привлёк внимание 1,4 миллиарда пользователей.

Это жалкая PR-кампания, которая смогла привлечь внимание СМИ по всему миру: дёшево, просто, привлекает внимание, — приводит The Guardian слова директора австралийской компании по связям с общественностью InsideOut Николь Рини.

По мнению маркетолога из американской организации Hollywood Branded Стейси Джонс (Stacy Jones), новой причёской Трамп демонстрирует, что она действительно готова занять место среди мировых лидеров.

Бойтесь, очень бойтесь: новая причёска Трамп вполне может означать, что она укрепила свои политические амбиции. Боже, спаси нас всех, если она станет брюнеткой, — заключает автор статьи Арва Махдави.

Ранее News.ru писал, что Иванка Трамп неловко пыталась присоединиться к беседе мировых лидеров на саммите G20 в Японии. Девушка выглядела неуместно, когда старалась поддержать беседу Терезы Мэй, Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо и Кристины Лагард.