В КНР загадочный вирус-мутант заражает 7000 человек в день. Какие симптомы? В Китае выявили новый вирус, который заражает в сутки около 7 тысяч человек

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Китайские больницы переполнены детьми, зараженными пневмонией неизвестного вида, сообщает крупная система общественного наблюдения ProMED, отслеживающая вспышки заболеваний людей и животных по всему миру. Что об этом известно?

Что рассказали в ProMED и ВОЗ о ситуации в КНР

21 ноября ProMED опубликовала информацию с подробным описанием зарегистрированной эпидемии «недиагностированной пневмонии» у детей в Китае, подозревая, что вспышку вызывает неизвестный патоген. После этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к руководству КНР с просьбой предоставить информацию о происходящем.

Китайские власти заявили, что множественные респираторные патогены, такие как вирус гриппа, RSV, SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, устроили эпидемию по всей стране.

В ВОЗ подчеркнули, что находятся в тесном контакте с Пекином по данному вопросу.

По информации телеканала NTD, в Китае зарегистрированы необъяснимые случаи смертей на фоне вспышек пневмонии. Новая «таинственная эпидемия» особенно опасна для детей.

«Китай уже несколько месяцев борется с резким ростом загадочных респираторных заболеваний. Больницы по всей стране переполнены больными детьми. Врачи говорят, что неясно, когда началась вспышка пневмонии, но это необычно, что так быстро заразилось так много детей», — отмечает телеканал.

По неподтвержденным данным, в Китае госпитализируют ежедневно более 7000 человек. В ProMED пояснили, что наибольшее количество заболевших отмечено в северных провинциях страны. В Пекине и Ляонине больницы переполнены, а в школах отменили занятия из-за заражения как учеников, так и учителей. Основные симптомы заболевания: высокая температура, озноб, образованием узелков в легких, но сильного кашля при этом не наблюдается.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Врач берет кровь из пальца пациента в отделении неотложной помощи

«Ребята, готовимся: очередной загадочный вирус-мутант выявили в Китае. Крайне заразный — 7 000 госпитализированных ежедневно. Плюс высокий риск распространения по миру. По словам профессора института генетики Калифорнийского университета Франсуа Баллу, заболевание могло быть вызвано различными респираторными патогенами, такими как РСВ или грипп. Либо бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая скапливается в легких, вызывает воспаления или трахеобронхит и атипичную пневмонию. Власти Поднебесной пытаются сгладить ситуацию, чтобы не началась паника. Си Цзиньпин отдал приказ как можно скорее разобраться в происхождении вируса, дабы уменьшить масштаб эпидемии», — написал Mash.

Как в России отреагировали на эпидемию в Китае

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой принять меры и усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Китая из-за разбушевавшейся там эпидемии.

«Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы „Периметр“, из-за роста респираторных заболеваний и зарегистрированных очагах недиагностированной пневмонии у детей», — говорится в письме Даванкова, сообщает ТАСС.

По его словам, ВОЗ направила официальный запрос властям Китая о предоставлении подробной информации о росте числа случаев респираторных заболеваний и зарегистрированных очагах недиагностированной пневмонии у детей. Поэтому именно Роспотребнадзор обладает полномочиями усилить контроль за рейсами из КНР.

Вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT заявил, что ситуация в Китае вполне объясняется коронавирусом, а новый вирус на данный момент не установлен.

«Речь идет о росте респираторных заболеваний. Это те вирусы, которые уже известны, включая коронавирус, вирус гриппа, аденовирусы. Это вполне достаточное объяснение того, что там происходит. Здесь не нужно ожидать нового вируса, пока его не выявили четкими вирусологическими методами. А таких данных о выявлении нового вируса нет», — объяснил ученый.

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