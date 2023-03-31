В КНР допустили проведение встречи Зеленского и Си Цзиньпина Постпред КНР при ЕС Цун: возможность встречи Зеленского и Си Цзиньпина не исключена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково-2

Потенциальная возможность проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина или же телефонных переговоров двух лидеров в настоящее время существует, заявил постоянный представитель Китая при ЕС Фу Цун. Его слова приводит Financial Times.

Возможность не исключена, — сказал Фу Цун.

Другие подробности о взаимодействии КНР и Украины он не привел. Однако журналисты газеты пишут, что высопоставленные чиновники из Киева и Пекина поддерживают контакты друг с другом.

О том, что Си Цзиньпин планирует переговорить с Зеленским, сообщали иностранные СМИ на фоне визита председателя КНР в Россию, который состоялся 20–21 марта. Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, в свою очередь, усомнился, что такой разговор будет иметь значение в контексте разрешения украинского кризиса.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что у президента Украины планируется разговор с главой КНР, но в организации контакта есть некоторые сложности. По словам Подоляка, прежде всего необходимо прояснить позицию Китая, выяснив, состоит ли она в готовности «взять на себя» вопрос урегулированию конфликта или же КНР будет «осторожно стоять в стороне».