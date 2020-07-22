В Китае сообщили об угрозах взрыва в адрес посольства КНР в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/ae7b844e-cc54-11ea-bb1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/chineseembinus

Угрозы взрыва и убийств поступили в адрес посольства КНР в Вашингтоне, сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

Китайское посольство получило угрозы подрыва и убийства, — написала она в своём Twitter-аккаунте.

Как сообщает ТАСС, она добавила, что считает, что это является следствием распространения клеветы и разжигания ненависти правительством США.

Отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились в 2020 году из-за ряда разногласий. Так, на прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Пекин ведёт «экономический блицкриг», чтобы сменить США в качестве ведущей державы планеты.

Ранее NEWS.ru писал, что гуманитарные организации и страны Запада критикуют власти КНР за действия в отношении мусульманского населения Синьцзяна. Официальный Пекин утверждает, что «центры по перевоспитанию» ограждают уйгуров от влияния радикального фундаментализма. В них уйгуры получают новые навыки, чтобы впоследствии найти хорошую работу. Также сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может подписать законопроект о введении санкций в отношении китайских чиновников за притеснение уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.