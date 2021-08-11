Американская разведка пытается найти информаторов среди учёных и врачей в Ухани для получения данных о происхождении коронавирусной инфекции. В КНР считают, что США будут использовать эти данные для давления на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и китайское правительство. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, американские спецслужбы должны в ближайшее время представить президенту США Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. В Global Times подчёркивают, что эти действия направлены на поиск лазеек в политике Китая по борьбе с пандемией. В связи с этим американская разведка старается найти свидетелей, которые будут обладать информацией о начальной стадии эпидемии в Ухани. Получив эти сведения, США продолжат оказывать давление на ВОЗ и вступать в сговор со своими союзниками, чтобы оказать давление на Китай в попытке дискредитировать китайское правительство за «сокрытие правды о происхождении вируса».

Китайские вирусологи полагают, что исследование происхождения коронавируса стало для США важным инструментом для атаки и политического подавления Китая. Для Штатов это не имеет ничего общего с наукой. Один иностранный эксперт, близкий к совместной группе ВОЗ и Китая, сообщил, что 90-дневное исследование администрацией Байдена о происхождении вируса является скоординированной политической кампанией.

Если бы у бывшего госсекретаря США Майка Помпео была реальные разведданные, которые убедили бы людей, он бы их обнародовал, — сказал он.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США изучают большой массив генетических данных в попытке установить происхождение коронавируса. Для этой работы им понадобились специалисты со знанием китайского языка.