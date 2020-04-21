В Китае отказались верить в ухудшение здоровья Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/b70816f0-83ab-11ea-90ce-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын (слева) Фото: KCNA/Xinhua/Global Look Press

Китай вслед за Южной Кореей заявил о недоверии источникам, утверждающим об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, что не знает, откуда вообще такая информация появилась.

Он отметил, что ему неизвестны никакие иные детали кроме тех, которые опубликованы в СМИ.

Китай и КНДР являются давними дружественными партнерёми. КНР намерена следовать одним путём с КНДР для содействия непрерывному развитию китайско-корейских отношений, — цитирует Шуана ТАСС.

Как писал NEWS.ru, разведка США получила данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. По данным телеканала CNN, политический деятель плохо перенёс хирургическую операцию.

Глава КНДР в последние дни не появляется на публике. Он вопреки традиции не посетил даже празднование дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена.

Как писал NEWS.ru, на информацию о проблемах с состоянием его здоровья обратили внимание также в Южной Корее и Японии.