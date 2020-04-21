«Чрезмерное ожирение и курение»: разведка США изучает здоровье Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/f111277e-8397-11ea-ab7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Korean Central News Agency/Global Look Press

Разведка США получила данные об ухудшении состояния северокорейского лидера Ким Чен Ына. По некоторым данным, глава КНДР плохо перенёс операцию.

Слухи усилились после того, как Ким Чен Ын пропустил день рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. До этого лидер КНДР был на заседании правительства, сообщает CNN.

Южнокорейское издание Daily NK сообщило, что накануне — 12 апреля Ким Чен Ыну провели процедуры по части работы сердечно-сосудистой системы. Их стали делать после того, как у политика начались проблемы со здоровьем из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».

Сейчас Ким Чен Ын якобы восстанавливает здоровье на вилле в Мёхянсан. Он проходит курс лечения, за ним наблюдают медики. Большая часть врачей после того, как здоровье северокорейского лидера начало улучшаться, 19 апреля были отпущены домой.

Дачу Ким Чен Ына охраняют 30 человек личной гвардии и большое количество сотрудников первого управления охраны Пхеньяна. Обычных военных от службы отстранили.

В издании говорится, что Ким Чен Ын чувствовал себя плохо уже с августа прошлого года. Его здоровье ухудшилось после ряда подъёмов на гору Пэктусан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о том, что президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон. Он обратил внимание на то, что Трампу нужно вспомнить все послания от Ким Чен Ына.