МИД КНДР опроверг заявление Трампа о получении письма от Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/ef3ced92-8244-11ea-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis via imago-images.de/Global Look Press

Информация о том, что президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ын не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон.

Ранее американский лидер заявил, что у него развились хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США, — отметил глава внешнеполитического ведомства КНДР.

Он обратил внимание на то, что Трампу нужно вспомнить все послания от Ким Чен Ына, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты хотят помочь Северной Корее в борьбе с коронавирусом.