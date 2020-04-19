МИД КНДР опроверг заявление Трампа о получении письма от Ким Чен Ына

Информация о том, что президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ын не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон.
Ранее американский лидер заявил, что у него развились хорошие отношения с Ким Чен Ыном.
Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США, — отметил глава внешнеполитического ведомства КНДР.
Он обратил внимание на то, что Трампу нужно вспомнить все послания от Ким Чен Ына,
Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты хотят помочь Северной Корее в борьбе с коронавирусом.
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