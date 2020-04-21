В Южной Корее усомнились в правдивости данных о здоровье Ким Чен Ына

Власти Южной Кореи не заметили никаких необычных знаков, которые свидетельствовали бы о серьёзных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Глава КНДР до последнего времени появлялся на публике,
На информацию о проблемах с состоянием лидера Северной Кореи обратили внимание и в Стране восходящего солнца. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции заверил, что правительство приложит все возможные усилия для сбора и анализа соответствующих данных,
Как писал NEWS.ru, разведка Соединённых Штатов получила данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По некоторым сведениям, политический деятель плохо перенёс операцию, заявил телеканал CNN.
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