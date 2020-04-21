В Южной Корее усомнились в правдивости данных о здоровье Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/e2afae7e-67d4-11e9-98b7-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Власти Южной Кореи не заметили никаких необычных знаков, которые свидетельствовали бы о серьёзных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Глава КНДР до последнего времени появлялся на публике, сообщил Yonhap высокопоставленный чиновник Республики Корея. Представитель Голубого дома в беседе с агентством также заявил, что ничего странного, касающегося здоровья Ким Чен Ына, южнокорейские власти не фиксировали.

На информацию о проблемах с состоянием лидера Северной Кореи обратили внимание и в Стране восходящего солнца. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции заверил, что правительство приложит все возможные усилия для сбора и анализа соответствующих данных, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, разведка Соединённых Штатов получила данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По некоторым сведениям, политический деятель плохо перенёс операцию, заявил телеканал CNN.