В Китае не исключили оплату поставок углеводородов из России нацвалютой

Пресс-служба МИД КНР сообщила, что китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией. В ведомстве пояснили, что переход на национальные валюты позволит избежать валютные риски и снизить издержки, связанные с обменом валюты, передаёт ТАСС.

Китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе, — рассказали представители внешнеполитического ведомства Китая.

При этом дипломаты не исключили расчёт в валюте других стран в случае такой необходимости.

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский ранее заявил, что отказ от российской нефти и необходимость поиска новых поставщиков будут Польше дорого стоить. Он назвал «резкой переменой» решение Польши до конца года полностью отказаться от поставок энергоресурсов из России. Чиновник отметил, что это та цена, которую Варшава решила заплатить из-за ситуации на Украине. Доля российской нефти составляет около 70% польского импорта. Варшава планирует заменить её за счёт контрактов с Saudi Aramco, поставок из Нигерии, Анголы, региона Северного моря и с Норвежского шельфа.