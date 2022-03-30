В Польше рассказали про последствия из-за отказа от российской нефти

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что отказ от российской нефти и необходимость поиска новых поставщиков будут Польше дорого стоить. Он назвал «резкой переменой» решение Польши до конца года полностью отказаться от поставок энергоресурсов из России. Чиновник отметил, что это та цена, которую Варшава решила заплатить из-за ситуации на Украине, передаёт РИА Новости.

Это будет дорого стоить. Тут нечего скрывать. Но это цена, которую мы решили заплатить, — рассказал Наимский.

Доля российской нефти составляет около 70% польского импорта. Варшава планирует заменить её за счёт контрактов с Saudi Aramco, поставок из Нигерии, Анголы, региона Северного моря и с Норвежского шельфа.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт ранее рассказал, что Россия якобы согласна принимать платежи за газ от европейских партнёров в евро через Газпромбанк, который будет их конвертировать в рубли. Он выступил с таким заявлением по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он добавил, что Шольц запросил у российской стороны письменную информацию, чтобы «точнее понимать процедуру». Представитель кабмина при этом подчеркнул, что немецкий канцлер не соглашался на эту процедуру.