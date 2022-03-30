В Германии заявили о готовности России принимать оплату за газ в евро

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт рассказал, что Россия якобы согласна принимать платежи за газ от европейских партнёров в евро через Газпромбанк, который будет их конвертировать в рубли. Он выступил с таким заявлением по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передаёт ТАСС.

Платежи по-прежнему будут отправляться исключительно в евро и, как обычно, переводиться в Газпромбанк, затем банк конвертирует сумму в рубли, — рассказал Хебештрайт.

Он добавил, что Шольц запросил у российской стороны письменную информацию, чтобы «точнее понимать процедуру». Представитель кабмина при этом подчеркнул, что немецкий канцлер не соглашался на эту процедуру.

Читатели немецкого издания Die Welt ранее раскритиковали решение стран G7 отвергнуть требование России оплачивать счета за газ в рублях. Большинство комментаторов согласились с мнением о том, что российская сторона оправданно отказалась от иностранной валюты при оплате поставок своих энергоресурсов. Комментарии появились под соответствующим материалом издания. Министр экономики Германии Роберт Хабек на требование России производить оплату за газ рублями ответил, что страны «Большой семёрки» не согласны с этим требованием и считают такой шаг «односторонним нарушением контрактов».