Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ рублями

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали решение стран G7 отвергнуть требование России оплачивать счета за газ в рублях. Большинство комментаторов согласились с мнением о том, что российская сторона оправдано отказалась от иностранной валюты при оплате поставок своих энергоресурсов. Комментарии появились под соответствующим материалом издания.

Если рассуждать логически, то почему бы Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро, — рассказал пользователь с ником Robin Masters.

Министр экономики Германии Роберт Хабек на требование России производить оплату за газ рублями ответил, что страны «Большой семерки» не согласны с этим требованием и считают такой шаг «односторонним нарушением контрактов».

Самое глупое решение за всё существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть! — написал другой пользователь с ником Norbert S.

Отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным», заявил ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы. Он при этом уточнил, что механизм рублёвых расчётов европейских стран с РФ за энергоносители будет уточнён в ближайшие дни. Он выразил уверенность, что европейским лидерам придётся принять новые правила оплаты за поставки российских энергоресурсов.