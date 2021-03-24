В Китае начались процессы над обвинёнными в шпионаже канадцами

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Уже второй канадец, обвиняемый в шпионаже, предстанет перед судом в Китае. Оттава считает, что судебные процессы являются ответом китайских властей на задержание предпринимателя из КНР в Канаде.

22 марта в Китае начался суд над бывшим дипломатом Майклом Ковригом. За несколько дней до этого начался процесс по делу канадского бизнесмена Майкла Спавора, сообщают «Новые известия». Обоих задержали в 2018 году, а в 2020 году официально обвинили в шпионаже.

Поверенный в делах канадского посольства Джим Никель заявил, что дипломатов не пустили в здание суда на слушания по обоим делам. Он также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности в судебных процессах.

За девять дней до задержания Коврига в 2018 году в международном аэропорту Ванкувера по запросу властей США задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei, и дочь основателя компании Жэнь Чжэнфеня. Вашингтон хочет привлечь китаянку к суду за мошенничество, обход наложенных на Иран санкций и предоставление ложных данных американским банками. После задержания её освободили под залог, и с тех пор она отбывает домашний арест в особняке в Ванкувере. В мае будет рассмотрен запрос США об экстрадиции.

На связь событий в Китае и Канаде намекнул бывший канадский посол в Пекине Ги Сен-Жак.

Послание, отправленное в США, однозначно: если вы хотите помочь этим канадцам, убедитесь, что Мэн вернулась в Китай как можно скорее, — сказал дипломат.

Как сообщал NEWS.ru, 22 марта ЕС ввёл санкции против китайских властей за нарушение прав человека. Под ограничения попали четыре китайских чиновника и Бюро общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Они причастны к преследованию и «идеологической обработке» мусульманского населения региона, заявляют власти Евросоюза. Меры против КНР были введены европейскими странами впервые за последние 30 лет. Позже санкции в отношении четырёх региональных китайских чиновников ввёл Вашингтон.