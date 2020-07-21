В Киеве завели дело по статье «терроризм» после обнаружения бомбы у метро

https://static.news.ru/photo/40a04d7e-cb6e-11ea-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Global Look Press

Правоохранители Украины возбудили дело по статье «терроризм» после того, как у станции метро в Киеве были найдены взрывные устройства. Об этом заявил замглавы Министерства внутренних дел страны Антон Геращенко.

Что касается ситуации на метро „Минская“ — да, действительно, там было найдено взрывное устройство, оно было путём контролируемого взрыва обезврежено, и сейчас внесена статья „терроризм“, мы занимаемся поисками, кто разбрасывает такое в Киеве, — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

После информации о бомбе возле станции киевского метро, а также на фоне захвата заложников в Луцке полиция стала получать звонки о том, что взрывные устройства якобы заложены на других важных объектах в столице и регионах.

Так, сообщалось о минированиии Апелляционного суда Соломенского района Киева, аэропорта Жуляны, центрального железнодорожного вокзала и крупного торгового центра возле станции метро «Лыбидская». Аналогичные угрозы поступили в отношении Малиновского и Киевского судов Одессы. Все сообщения оказались ложными.

Также неизвестный говорил о минировании медучреждений, банков, торговых центров, ж/д и автовокзалов и ряда других объектов в Харькове, полиция проводит проверку.

Согласно Уголовному кодексу Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва караются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Тем временем с луцким террористом продолжаются переговоры. Он захватил пассажирский автобус в центре города ещё утром. У него в заложниках 10 пассажиров, сам он вооружён и говорит, что заложил бомбу в одном из многолюдных мест Луцка. Захватчик выдвигает требования о том, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами. По последним данным, он дал полчаса президенту Владимиру Зеленскому на то, чтобы глава государства выполнил его требования. Он хочет, чтобы президент записал видео со словами: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем»​, писал NEWS.ru.