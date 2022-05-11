В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине Кабмин Украины утвердил документ, по которому можно конфисковать российские активы

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Кабинет министров Украины утвердил документ, по которому российские активы отходят государству, передает РИА Новости слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд", — сообщил глава правительства.

В понедельник вышло интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля газете Financial Times, в котором он предложил странам Евросоюза рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь восстановить Украину после военной операции.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры. По его словам, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

В эту сумму входят замороженные в западных странах активы Центробанка России на сумму $300 млрд. По словам экономического советника, ещё $100 млрд Украина может получить из замороженных активов ближайшего окружения российского президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инициативу Борреля по передаче заблокированных активов России властям Украины «воровством».