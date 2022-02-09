В Киеве озвучили цифры военной помощи от Запада

Страны — партнёры оказали Украине военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд, она будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось в YouTube-канале.

Наши партнёры уже направили на Украину военную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долларов США, ещё целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине, — сказал он.

Сообщалось, что поставки вооружения Украине из США проходят в рамках помощи на сумму в $200 млн, которая была одобрена Белым домом. Первый военный груз прибыл из США 22 января. По данным Минобороны Украины, общий объём поставок из-за океана составит около 45 рейсов. Кроме США, вооружения Киеву поставляли Великобритания, Канада, Турция, Польша и другие страны.

Ранее в посольстве России в США заявили, что Вашингтон накачивает Украину оружием, тем самым провоцируя её на «силовые авантюры» против жителей Донбасса. По словам дипломатов, это можно расценивать как подстрекательство к боевым действиям. При этом США ежедневно рассказывают о своей активности в оказании военной помощи Украине, заявляя, что Россия собирается напасть на соседей.