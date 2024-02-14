В Киеве хотят снести памятник «Маэстро». Зачем Украина убивает себя?

Фото: Pavel Shchur/Creative Commons 4.0/Wikipedia commons

Памятник военным лётчикам в Киеве

На Украине опустились до того, что стали делать доносы на памятники. Это не первый случай, но весьма показательный. Житель Киева донес на фигуру Маэстро — летчика, воплощенного на экране выдающимся советским актером Леонидом Быковым.

Куда целился доносчик

Памятник, что и говорить, отличный. Фильм «В бой идут одни старики» — общепризнанно — одна из лучших военных драм о войне. Сам Леонид Быков — актер, обожаемый зрителем. Можно без преувеличения сказать, что здесь украинцам действительно есть чем гордиться. И, на первый взгляд, снос памятника больше всего напоминал бы членовредительство, самострел.

Формально щирый украинец «доклепался» до изображения медали «Золотая звезда» и ордена Красного Знамени. Но это только для наивных романтичных борцов за декоммунизацию Украины. На самом деле кляузник, записавший видео, целился в то, что связывает два наших народа. Это совместная битва против фашизма в Великой Отечественной войне, это братская фронтовая дружба, это общие жертвы во имя высших идеалов.

Вот эту память сегодня хотят вымарать, вытравить в Киеве. И уже выросло целое поколение украинцев, кто в лучшем случае не знает правдивой истории своей страны и равнодушен к ней, а в худшем — вступает в националистические батальоны.

Возможно, кто-то стоит за спиной этого доносчика, чтобы потом опереться на «мнение простого народа». Но это не столь важно. Любопытно другое, как в видеодоносе его автор постоянно переходит на русский язык и вдруг, с негодованием, исполняет припев знаменитой «Смуглянки». Причем не сбиваясь и не забыв ни одного слова. Никак сам в себе не может разорвать эту историческую связь, а туда же.

Кто способен возвысить голос в защиту «Маэстро»?

В самом деле, если обратиться к картине «В бой идут одни старики», то в ней не только гимн межнациональному фронтовому братству, но и очень сильный украинский «акцент». Да, и сделано все с нескрываемой симпатией к этому народу. Это сегодня украинский язык стал языком ненависти и русофобии и уже устойчивой негативной ассоциацией для нашего слуха. Но тогда, с явным удовольствием, в фильме Леонид Быков вставляет украинские словечки.

Вспомним фрагмент диалога:

— Будь ласка.

— Не понял?

— Пожалуйста, по-украински.

А как прозвучала в фильме одна из самых красивых лирических украинских песен «Hiч яка мiсячна». До слез, до мурашек. Сам Леонид Федорович с большой теплотой относился к украинскому языку. Хотя родился он в селе Знаменка Славянского района Донецкой области, а его родным языком был все-таки русский.

К слову, украинский актер Владимир Талашко, исполнивший роль поющего старшего лейтенанта Скворцова, сегодня записной националист и русофоб. А ведь он, между прочим, организатор Фонда Леонида Быкова. Интересно, возвысит ли народный артист Украины свой голос в защиту памятника своему другу «Маэстро»?

«В бой идут одни старики» — это про нашу общую историю

Это про то, что мы единый народ. Вот это и не нравится тем, кто борется с памятниками нашему общему прошлому. Уничтожаются книги, учебники, меняются названия улиц и городов, повсеместно вводится запрет на русский язык.

Напомню, что именно это послужило основной причиной народного протеста в Донбассе, который вскоре перерос в вооруженное противостояние киевской власти. Борьбу с советскими памятниками мы наблюдаем уже давно в Европе. Особенно старательны в этом деле власти прибалтийских государств. И не стоит думать, что у них там короткая память. Все они прекрасно помнят: и свои «заслуги» перед немецкими нацистами, и тех, кто погнал их до Берлина.

До сравнительно недавнего времени Великая Отечественная война была самым мощным связующим историческим событием для народов бывшего Советского Союза. По сути, она была настоящей религией со своими героями, святыми и великомучениками. Именно это сегодня хотят уничтожить на Западе, пытаясь переписать историю и уничтожая все, что напоминает о победителях в той войне.

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