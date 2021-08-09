В Израиле мужчина пытался убить брата из-за сексуальной ориентации

Окружной суд Тель-Авива приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за попытку убить 16-летнего брата из-за сексуальной ориентации. Об этом сообщает Israelinfo.

Согласно материалам следствия, в марте 2019 года 27-летний мужчина обнаружил переписку интимного характера. Его младший брат общался с партнёром мужского пола. Старшие братья несовершеннолетнего стали давить на родственника и призывать к смене ориентации. Подросток сбежал из дома и поселился в общежитии для геев, но старшие братья нашли его.

Потерпевшего сбили машиной около хостела, а затем начали бить ножом. Он выжил, но его брат предстал перед судом. Подросток, давая показания, попросил суд не вести уголовного преследования против своего родственника.

В июне этого года в штате Флорида на фестивале ЛГБТ произошла трагедия. Пикап на скорости протаранил толпу людей. В итоге один погибший и один раненый. Фестиваль сторонников ЛГБТ проводится в память о нападении на бар для геев в Нью-Йорке. Данное мероприятия проходит ежегодно и оно привлекает как много сторонников, так и вызывает недовольство консервативных американцев.