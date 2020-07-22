В Италии сенатор создал движение Italexit за выход страны из ЕС

В Италии может появиться политическое движение Italexit, целью которого будет выход страны из Евросоюза.
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Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии, — цитирует его издание.
По мнению издания, Парагоне захотел сыграть на настроениях евроскептиков, которые обвиняют альянс в экономических проблемах страны. Среди прочих называются проблемы с мигрантами.
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.
Как писал NEWS.ru, 18 июля возобновился саммит Евросоюза по новому бюджетному плану на ближайшие семь лет (с 2021-го по 2027-й) объёмом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики ЕС после пандемии COVID-19 на €750 млрд. Если проект одобрят, инвестиции для фонда страны — участницы ЕС будут выплачивать до 2056 года.
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