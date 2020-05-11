В Испании от COVID-19 за сутки скончались 123 человека

https://static.news.ru/photo/31b25b44-9375-11ea-a5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании за минувшие сутки скончались 123 человека с COVID-19. Таким образом, общее число жертв инфекции в королевстве достигло 26 744.

По данным испанского минздрава, это самый низкий показатель за последние восемь недель. Наибольшее число погибших было установлено 1 апреля — 950.

За последние 24 часа коронавирус выявлен в стране у 373 человек. В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 заразились 227 436.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,1 млн человек по всему миру, более 282 тысяч скончались.