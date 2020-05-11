В Испании от COVID-19 за сутки скончались 123 человека

В Испании за минувшие сутки скончались 123 человека с COVID-19. Таким образом, общее число жертв инфекции в королевстве достигло 26 744.
По данным испанского минздрава, это самый низкий показатель за последние восемь недель. Наибольшее число погибших было установлено 1 апреля — 950.
За последние 24 часа коронавирус выявлен в стране у 373 человек. В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 заразились 227 436.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,1 млн человек по всему миру, более 282 тысяч скончались.
Больше всего заболевших в США — 1 329 799 человек. Следом идёт Испания, за ней — Россия с показателем в 221 344 заражённых. В России за весь период
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