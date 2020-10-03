В Ирландии суд нашёл нарушения в составе хлеба для бургеров популярной сети

https://static.news.ru/photo/7e60a906-064c-11eb-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд Ирландии обнаружил нарушения в составе булок для бургеров, которые использует известная сеть фастфуд-ресторанов.

В действительности, как пишет The Guardian, хлебом назвать это нельзя из-за того, что в изделии содержится огромное количество сахара. Именно поэтому булочки и попали в категорию кондитерских изделий.

По ирландским законам сахара в хлебе должно быть не более двух процентов от объёма затраченной муки. В бургерах этой сети ресторанов сахара содержалось в пять раз больше, чем положено.

До этого в компании заявили, что в связи с тем, что хлеб для сэндвичей является основным продуктом питания, он не должен облагаться НДС, но из-за превышения нормы сахара данный пункт перестаёт действовать.

Как писал NEWS.ru, ранее испанский диетолог назвала простой и быстрый способ похудеть.