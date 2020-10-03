В Ирландии суд нашёл нарушения в составе хлеба для бургеров популярной сети

Верховный суд Ирландии обнаружил нарушения в составе булок для бургеров, которые использует известная сеть фастфуд-ресторанов.
В действительности, как
По ирландским законам сахара в хлебе должно быть не более двух процентов от объёма затраченной муки. В бургерах этой сети ресторанов сахара содержалось в пять раз больше, чем положено.
До этого в компании заявили, что в связи с тем, что хлеб для сэндвичей является основным продуктом питания, он не должен облагаться НДС, но из-за превышения нормы сахара данный пункт перестаёт действовать.
Как писал NEWS.ru, ранее испанский диетолог назвала простой и быстрый способ похудеть.
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