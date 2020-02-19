https://static.news.ru/photo/c2deb540-5338-11ea-8198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farhas Babaei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два человека в Иране, у которых были выявлены симптомы болезни, вызванной коронавирусом, умерли в больнице. Об этом сообщил советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде.

Оба пациента, по его словам, находились в городе Куме, который расположен в центральной части Ирана, сообщает агентство ИРНА.

Мнение учёных о происхождении смертоносного вируса расходятся. Вероятно, каким-то образом он передался от животных к человеку. Одни исследователи считают, что наиболее вероятным источником происхождения являются летучие мыши. Другие нашли коронавирус у панголинов и полагают, что из-за охоты браконьеров на этих мелкопитающих началась эпидемия.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Чтобы остановить распространение инфекции, в январе в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.