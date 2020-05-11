В Иране погибли 19 человек при инциденте с военным кораблём

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Несколько американских компаний и десятки граждан США пытаются подать в суд на Китай. По их мнению, Пекин виновен в распространении коронавирусной инфекции нового типа.

Американские журналисты сообщают, что на данный момент в стране подали не менее девяти исков, согласно которым власти КНР обвиняются в недостаточных мерах в борьбе с COVID-19 и в сокрытии сведений...