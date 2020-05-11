В Иране погибли 19 человек при инциденте с военным кораблём

https://static.news.ru/photo/99c1fc86-935b-11ea-a8ce-fa163e074e61_660.jpgФрегат ВМС Ирана (архивное фото)Фото: PH1 Alex Hicks /Public Domain/wikipedia.org
В пресс-службе армии Ирана сообщили, что при инциденте с военным кораблём в Оманском заливе погибли, по меньшей мере, 19 человек, пострадали — 15. При этом в ведомстве не подтвердили информацию о ракете, выпущенной в своё же судно.
Число погибших составило 19 человек, 15 пострадали, их состояние удовлетворительное, — цитирует РИА Новости сообщение иранской армии.
Военные называют произошедшее инцидентом, не приводя подробностей и не давая объяснений.
Как писал NEWS.ru, фрегат ВМС Ирана Jamaran в ходе военно-морских учений в Оманском заливе по ошибке обстрелял своё же военно-транспортное судно Konarak. Противокорабельная ракета, которую выпустили по мишени, выбрала более крупную цель. Жертвами инцидента стали десятки моряков, их на судне могло находиться до 40 человек. Подбитое судно уже отбуксировали в ближайший порт Чабахар.