Мир

В Иране погибли 19 человек при инциденте с военным кораблём

10:34, 11 мая 2020
Фрегат ВМС Ирана (архивное фото) Фрегат ВМС Ирана (архивное фото) Фото: PH1 Alex Hicks /Public Domain/wikipedia.org

В пресс-службе армии Ирана сообщили, что при инциденте с военным кораблём в Оманском заливе погибли, по меньшей мере, 19 человек, пострадали — 15. При этом в ведомстве не подтвердили информацию о ракете, выпущенной в своё же судно.

Число погибших составило 19 человек, 15 пострадали, их состояние удовлетворительное, — цитирует РИА Новости сообщение иранской армии.

Военные называют произошедшее инцидентом, не приводя подробностей и не давая объяснений.

Как писал NEWS.ru, фрегат ВМС Ирана Jamaran в ходе военно-морских учений в Оманском заливе по ошибке обстрелял своё же военно-транспортное судно Konarak. Противокорабельная ракета, которую выпустили по мишени, выбрала более крупную цель. Жертвами инцидента стали десятки моряков, их на судне могло находиться до 40 человек. Подбитое судно уже отбуксировали в ближайший порт Чабахар.

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