В Иерусалиме православные отметили праздники с католиками и иудеями

Фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS

Шествие в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Сотни православных паломников поучаствовали в торжественном богослужении в храме Гроба Господня по случаю отмечаемого в воскресенье, 9 апреля, праздника Входа Господня в Иерусалим, передает ТАСС. Верующие во время ежегодного ритуала держат в руках освященный символ праздника — пальмовые ветви.

Возглавил церемонию патриарх Иерусалимский Феофил III. По данным пресс-службы Русской духовной миссии в Иерусалиме, в богослужении принял участие секретарь миссии игумен Никон (Головко).

Процессия в храме Гроба Господня, одной из главных святынь для христиан всего мира, проходила при большом стечении богомольцев всех конфессий. В этот же день Вход Господень в Иерусалим отмечают также египетские копты, православные эфиопы и эритрейцы, а католики и армяне 9 апреля в этом году празднуют Пасху.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует встретить Пасху, которую православные христиане будут отмечать 16 апреля, традиционно — в церкви, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Обычно глава государства посещает богослужения в храме Христа Спасителя.