В Кремле раскрыли планы Путина на Пасху Песков: Путин планирует встретить Пасху по традиции в церкви

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин планирует встретить Пасху, которую православные христиане будут отмечать 16 апреля, традиционно — в церкви, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Обычно глава государства посещает богослужения в храме Христа Спасителя.

Да. Планирует. Сообщим дополнительно, — цитирует агентство пресс-секретаря президента.

На предстоящей неделе российский лидер также примет участие в деловых и торжественных мероприятиях по случаю Дня космонавтики. Кроме того, у него запланированы совещание по экономическим вопросам, рабочие встречи и совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин только два раза пропускал пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя. В 2020 году причиной тому была пандемия коронавируса, а в 2003 году российский лидер не смог посетить храм из-за визита в Таджикистан.

Ранее NEWS.ru рассказал о том, как подготовиться к празднованию Пасхи, чем можно и нельзя заниматься в Страстную неделю, а также дал рецепты главного пасхального угощения — кулича.