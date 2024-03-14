В Харьковской области Украины прозвучали взрывы

Несколько взрывов прогремело в Харьковской области на востоке Украины, сообщило издание «Зеркало недели». Местные Telegram-каналы утверждают, что взрывы зафиксированы в Чугуеве, и пишут о ракетах, летящих в Старый Солтов. В настоящее время в Харьковской и еще четырех областях страны объявлена воздушная тревога.

В ночь на 13 марта звук взрыва раздался в Сумах на севере Украины. Подробности не приводились, местные власти ситуацию не комментировали. До этого в Сумской области объявили воздушную тревогу в связи с приближением группы ударных БПЛА.

12 марта взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем киевских властей. Часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. Кроме того, после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.

Также 12 марта воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях, и в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Сообщалось о взрывах в Одессе, на окраине Запорожья и в окрестностях Николаева. Подробности не уточнялись, местные власти ситуацию не комментировали.