В Грузии начали проверку обработки данных пользователей «Яндекс.Go»

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В Грузии начали проверку законности обработки личной информации о пользователях приложения «Яндекс.Go», сообщили на сайте службы защиты персональных данных. Проверку сервиса начали в связи с сообщениями, ранее распространенными в СМИ.

Служба защиты персональных данных <...> приступила к изучению законности обработки персональных данных через приложение «Яндекс.Go». Учитывая высокий общественный интерес, сервис незамедлительно проинформирует вас о результатах исследования, — заявили в ведомстве.

Грузинских пользователей также призвали перед загрузкой любого приложения ознакомиться с информацией о том, к каким данным на устройстве оно будет иметь доступ.

Ранее Управление по защите данных Финляндии издало приказ о запрете передачи в Россию сведений о клиентах сервиса такси Yango. Документ должен вступить в силу с 1 сентября. Представители «Яндекса» в ответ заверили, что российские правоохранительные органы не получат доступ к личным данным пользователей за пределами РФ.

В июле глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ круглосуточного доступа к информационным системам и базам данных заказов такси с 1 сентября 2023 года. Планируется, что с этой даты в стране заработает федеральная информационная система такси.