В «Яндекс.Такси» отреагировали на запрет передачи данных клиентов в Россию В «Яндекс.Такси» заверили Финляндию в безопасности личных данных клиентов сервиса

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В пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси» заявили, что правоохранительные органы России не могут получать доступ к личным данным его пользователей за пределами страны, передает ТАСС. Таким образом в компании ответили на запрет финских властей передавать в Россию информацию о клиентах, собранные локальным брендом «Яндекс.Такси» Yango.

Российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах, — цитирует агентство сообщение пресс-службы сервиса.

Как сообщалось ранее, Управление по защите данных Финляндии издало приказ о запрете передачи в Россию персональных данных клиентов Yango. Он вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 30 ноября.

В управлении такой шаг объяснили тем, что изменения в российском законодательстве могут ослабить защиту персональных данных пользователей сервиса такси. Кроме этого, в Хельсинки сомневаются, что агрегатор сможет защитить личные данные согласно требованиями законодательства Евросоюза.

В начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ФСБ получит круглосуточный доступ к информационным системам и базам данных заказов службы такси. Оно начнет действовать с 1 сентября.