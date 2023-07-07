ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ доступа к базам данных заказов такси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым Федеральная служба безопасности (ФСБ) будет иметь круглосуточный доступ к информационным системам и базам данных заказов службы такси, передает ТАСС. Документ вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Служба заказа легкового такси предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном для организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, — говорится в постановлении.

Отмечается, что в некоторых случаях ФСБ может обратиться к службе такси с просьбой предоставить информацию, содержащуюся в электронном журнале регистрации заказов. По условиям постановления при наличии пометки «срочно» служба такси обязана предоставить запрошенную информацию в течение трех рабочих дней или в течение 10 рабочих дней, если такая пометка отсутствует.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы могут узнать, когда, где и с кем общаются пользователи мессенджеров Telegram, Signal и WhatsApp. При этом прочитать сами сообщения в мессенджерах по-прежнему невозможно. Программа NetBeholder может определить участников переписки, установить время и место отправки сообщений, а также выяснить, содержатся ли в диалоге прикрепленные файлы. Кроме того, помощью программы можно узнать, сколькими телефонами пользуется человек, и составить карту, показывающую гаджеты всех контактов этого пользователя.