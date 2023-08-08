Финляндия запретит передавать России данные клиентов «Яндекс.Такси»

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Управление по защите данных Финляндии запретило передавать в Россию персональные данные клиентов, собранные службой такси Yango, сообщает пресс-служба финского уполномоченного по защите личных данных. Yango принадлежит компании «Яндекс» и является локальным брендом «Яндекс.Такси». В надзорном ведомстве Финляндии уточнили, что ограничения будут действовать с 1 сентября по 30 ноября 2023 года.

Финский орган по защите данных издал приказ ООО «Яндекс» и Ridetech International BV приостановить передачу в Россию любых персональных данных клиентов, которые собираются в службе такси Yango, и прекратить обработку собранных персональных данных. Временный порядок вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 30 ноября, — говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что изменения в российском законодательстве могут ослабить защиту персональных данных пользователей сервиса такси. Кроме этого, в Финляндии сомневаются, что агрегатор сможет защитить личные данные согласно требованиями законодательства Евросоюза.

Меры были приняты срочно и могут действовать лишь три месяца.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым Федеральная служба безопасности (ФСБ) будет иметь круглосуточный доступ к информационным системам и базам данных заказов службы такси. Документ вступает в силу 1 сентября 2023 года.