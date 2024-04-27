В Госдуме заявили о полном провале Блинкена в Китае Депутат Чепа: Блинкен перекладывает ответственность за свои неудачи в Китае

Фото: Shen Hong/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывал на другой результат в ходе визита в Китай, а теперь перекладывает ответственность за свои неудачи на Пекин, говоря о попытках КНР повлиять на грядущие американские выборы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, политик надеялся вбить клин между Китаем и Россией.

Я думаю, это заявление обусловлено тем, что Блинкен рассчитывал на другой результат своего визита. Первая задача — вбить клин между Китаем и Россией. Они пытаются сделать это на протяжении долгого времени. Сегодня это одна из попыток переложить ответственность за свои неудачи на Китай, что якобы они вмешиваются в наши выборы и вот почему не складываются отношения, которые хотелось видеть, — считает Чепа.

По словам Блинкена, у США есть доказательства попыток Китая повлиять на исход предстоящих президентских выборов в стране. Ранее он обвинил Китай в поставке товаров двойного назначения в Россию. По его словам, таким образом Пекин укрепляет российский оборонно-промышленный комплекс. Госсекретарь США заявил, что КНР столкнется с мерами, если продолжит это делать.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев полагает, что Блинкен не сможет испортить российско-китайские отношения. Парламентарий не исключил, что Блинкена отправят в отставку в ближайшее время.