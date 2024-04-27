В США рассказали о попытках Китая вмешаться в выборы Блинкен: у США есть доказательства попыток Китая вмешаться в американские выборы

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

У США есть доказательства попыток Китая повлиять на исход предстоящих президентских выборов в стране, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN по итогам поездки в Пекин. По его словам, Вашингтон «очень внимательно» наблюдает за любым потенциальным вмешательством.

В целом мы видели доказательства попыток повлиять и, возможно, даже вмешаться. Мы хотим удостовериться, что подобные действия прекратятся как можно скорее, — заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что любые попытки повлиять на выборы извне расцениваются США как «совершенно неприемлемые». Подобная угроза исходит не только от Китая, но и от других государств, добавил он. Блинкен не уточнил, как именно третьи страны могут повлиять на исход президентской гонки.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Блинкен является «политической блохой», которая окажется неизвестно где после выборов. Таким образом он прокомментировал угрозы Вашингтона в адрес Пекина. Госсекретарь США утверждал, что китайская сторона поставляет в Россию товары двойного назначения. В связи с этим, отмечал Блинкен, КНР может столкнуться с последствиями, так как ее действия укрепляют российский оборонно-промышленный комплекс.