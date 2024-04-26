Сенатор назвал Блинкена «политической блохой» из-за угроз Китаю Сенатор Климов: угрожающий Китаю Блинкен является политической блохой

Соединенные Штаты могут ввести санкции против кого угодно: марсиан или жителей Меркурия, если они там есть, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя угрозы Вашингтона в адрес Пекина. По его мнению, госсекретарь США Энтони Блинкен является «политической блохой», которая неизвестно где окажется после выборов.

США могут ввести санкции против кого угодно, против марсиан, жителей Меркурия, если они там есть. Они могут провозгласить все, что хотят, и дошли до такой степени самовлюбленности. В любом голливудском фильме обязательно кто-нибудь скажет, что США самая могущественная и великая страна или армия. Для них это в порядке вещей. А мир меняется. Здесь нужно смотреть не с позиции сегодняшнего дня, Блинкен или какая-то другая политическая блоха что-то там сделала, — сказал Климов.

Как подчеркнул сенатор, Вашингтон пытался наложить заведомо незаконные санкции против России, после чего у него начались проблемы в собственной экономике. Однако, по словам Климова, финансовая система Китая масштабнее российской, поэтому от санкций будет кратный отрицательный эффект. Член Совфеда считает, что Блинкен не очень надеется остаться у власти, поэтому может делать разные заявления.

Ранее Блинкен обвинил Китай в поставке товаров двойного назначения в Россию. По его словам, таким образом Пекин укрепляет российский оборонно-промышленный комплекс. Госсекретарь США заявил, что КНР столкнется с мерами, если продолжит это делать.