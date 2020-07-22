В Госдуме прокомментировали британский доклад о вмешательстве России

https://static.news.ru/photo/d2b839e2-cb46-11ea-9f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Доклад о том, что Россия якобы вмешивалась в британскую политику, опубликованный Лондоном, является попыткой переложить на РФ вину за промахи руководства королевства, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Попытки властей Великобритании свалить вину за все свои промахи на Россию вызывают иронию уже не только у журналистов Великобритании, но и у многих парламентариев, — цитирует его РИА Новости.

При этом Чепа добавил, что заявлениям о вмешательстве — грош цена, но поскольку это официальная позиция Лондона, то она «смущает» Москву. По его мнению, такие документы не способствуют нормализации отношений.

Правительство Соединённого Королевства давно утверждало, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование во время парламентских выборов 2019 года. При этом Москва якобы использовала незаконно полученные правительственные документы. Кремль последовательно отрицает эти обвинения, называя их голословными, а МИД РФ заявляет, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Как писал NEWS.ru, опубликован доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании. Его публикация стала возможной после утверждения нового состава парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности.