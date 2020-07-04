В городах Австралии прошли протесты против расизма

https://static.news.ru/photo/733909cc-be0a-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Flo Rols/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ряде австралийских городов прошли демонстрации в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих людей.

Как сообщает телеканал SBS News, протестующие вышли на улицы Брисбена, Дарвина, Перта и Аделаиды. В этих городах демонстрации были разрешены из-за ослабления ограничений, связанных с коронавирусом.

В Брисбене на акцию собрались менее тысячи человек, что разочаровало организаторов. В Перте вышли несколько сотен людей. Протестующие призвали штат Западная Австралия приложить для искоренения расизма столько же усилий, сколько прилагается для защиты населения от COVID-19.

Издание напомнило о гибели более 430 аборигенов и жителей островов Торресова пролива во время содержания под стражей в Австралии, пока королевская комиссия по расследованию случаев смерти аборигенов представила свой окончательный доклад в 1991 году.

Движение Black Lives Matter возникло после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания его полицейским. Волна протестов началась в США. Первоначально митинги в честь Флойда прошли в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Позднее движение распространилось по всему миру. Изменения против расизма коснулись многих сфер жизни. Так, наиболее известные компании Соединённых Штатов решили выразить своё уважение к афроамериканцам. Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего.

Борьбу за равноправие также поддержали крупные мировые бренды, создатели мультфильмов и стриминговые сервисы. О том, как мир охватила борьба с расизмом, сообщалось в материале NEWS.ru.