В Германии назвали причину переноса Байденом даты переговоров с Зеленским

Эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что глава США Джо Байден оттягивал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что был недоволен результатами внутренних реформ на Украине. Об этом пишут РИА Новости.

Под критику Вашингтона, уверяет Грессель, попала инициированная Зеленским «борьба с олигархами»: вместо того, чтобы реформировать судебную систему и правоохранительные ведомства, глава Украины ограничился лишь изменениями в деятельности органов исполнительной власти.

Грессель подчеркнул, что США согласились оказывать Украине поддержку в борьбе с российским газопроводом «Северный поток-2» при условии, что Киев воздействует на «коррумпированную компанию «Нафтогаз». Замена её экс-председателя правления Андрея Коболева на Юрия Витренко не привела к необходимому результату и лишь стала причиной ухода в отставку всего наблюдательного совета.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Украина больше не будет полагаться на обещания Запада и по примеру Израиля пойдёт по пути милитаризации государства.