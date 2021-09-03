Робот Facebook пометил видео с чернокожими как материал с обезьянами

Автоматизированный алгоритм Facebook установил отметку «приматы» на видео с чернокожими. Компания уже принесла свои извинения за инцидент. Об этом сообщает New York Times.
По данным СМИ, 27 июля в социальной сети
Руководство Facebook принесло официальные извинения за эту ошибку. В компании отметили, что уже начата работа по исправлению искусственного интеллекта, который допустил ошибку.
Ранее сообщалось, что в Instagram произошёл масштабный сбой. Больше чем у половины пользователей не загружались страницы, а треть не могла войти в свою учётную запись. Компания Facebook, которой и принадлежит популярный в России фоторесурс, сообщила о масштабных сбоях работы своих серверов по всему миру.