Робот Facebook пометил видео с чернокожими как материал с обезьянами

Автоматизированный алгоритм Facebook установил отметку «приматы» на видео с чернокожими. Компания уже принесла свои извинения за инцидент. Об этом сообщает New York Times.

По данным СМИ, 27 июля в социальной сети было размещено видео конфликта сотрудников полиции с чернокожими. Пользователи не обошли вниманием отметку, которая появляется при просмотре записи. Программа спросила, «хотите ли вы смотреть видео о приматах». Однако запись с представителями дикой фауны или зоопарков никак не связана.

Руководство Facebook принесло официальные извинения за эту ошибку. В компании отметили, что уже начата работа по исправлению искусственного интеллекта, который допустил ошибку.

Ранее сообщалось, что в Instagram произошёл масштабный сбой. Больше чем у половины пользователей не загружались страницы, а треть не могла войти в свою учётную запись. Компания Facebook, которой и принадлежит популярный в России фоторесурс, сообщила о масштабных сбоях работы своих серверов по всему миру.