В Еврокомиссии и НАТО не заметили эвакуации из Донбасса

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Встреча глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) началась в Мюнхене, сообщили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ, передаёт РИА Новости. Она проходит на полях конференции по безопасности. Подробностей содержания начавшейся встречи пока не приводится.

Могу вам подтвердить, что встреча глав МИД G7 началась, — заявили в МИД ФРГ. Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что участники переговоров планируют провести разностороннее...