В Еврокомиссии и НАТО не заметили эвакуации из Донбасса
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
15:42, 19 февраля 2022
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: Zhang Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не упомянули начавшуюся эвакуацию людей из ДНР и ЛНР, передаёт ТАСС. В течение часа лидеры Евросоюза и НАТО говорили о концентрации российских сил у границ Украины и кризисе безопасности.
Мы видим, что российские войска продолжают наращивать свою численность, продолжают готовиться, и мы никогда не видели с конца холодной войны в Европе столь значительной концентрации готовых к бою войск, — сказал Столтенберг.
Он отметил, что в НАТО замечают попытки России создать предлог для нападения на Украину.
Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что приветствует сдержанность Украины в свете «провокаций» со стороны регионов, неподконтрольных правительству.
О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Предполагается, что число беженцев составит от 500 до 700 тысяч человек.