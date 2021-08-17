В ЕС сравнили события в Афганистане с присоединением Крыма

Вывод американских войск из Афганистана и приход к власти в стране талибов стали самыми значительными геополитическими событиями с момента присоединения Крыма к России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которым надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией, — сказал Боррель.

По мнению представителя ЕС, развитие событий в Афганистане отразится как на международной обстановке в целом, так и на состоянии стран Запада в частности.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели на фоне вывода оттуда войск США. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.