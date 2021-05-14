В Эквадоре одобрили применение «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/58f840a4-b595-11eb-9e2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что применение вакцины против коронавируса «Спутник V» одобрено в Эквадоре. Об этом пишет ТАСС.

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор, — цитирует агентство сообщение фонда.

Ранее представители Института социальной защиты (ISS) Сан-Марино рассказали, что в стране намерены обеспечить иностранных туристов возможностью прививаться от коронавирусной инфекции «Спутником V». Для этого гостям нужно будет дважды приехать в Сан-Марино.

При этом власти Сан-Марино не фиксировали никаких побочных эффектов или нежелательных реакций после введения «Спутника V». Об этом сообщили журналистам 12 марта в секретариате по здравоохранению и социальной безопасности республики. В конце февраля 2021-го в этом анклаве на территории Апеннин с населением, едва превышающим 30 тысяч человек, стартовала прививочная кампания с использованием «Спутника V».