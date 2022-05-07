В ЦРУ считают, что Путин «сделал ставку» на вторую фазу спецоперации Директор ЦРУ Бёрнс заявил, что Путин сделал большую ставку на вторую фазу СВО на Украине

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс в интервью Financial Times заявил, что президент России Владимир Путин «сделал большую ставку на второй этап» специальной военной операции на Украине. Он также призвал не недооценивать стремление Китая поддерживать с РФ союзные отношения.

Бёрнс предостерёг о возможном противостоянии Запада с Китаем, отметив, что оно приобретёт такие масштабы, с которыми ещё не приходилось сталкиваться. По словам директора ЦРУ, Пекин внимательно следит за реакцией западных стран на развитие украинского кризиса и призвал не недооценивать приверженность китайского лидера курсу на сближение с Москвой.