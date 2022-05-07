Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс в интервью Financial Times заявил, что президент России Владимир Путин «сделал большую ставку на второй этап» специальной военной операции на Украине. Он также призвал не недооценивать стремление Китая поддерживать с РФ союзные отношения.
Бёрнс предостерёг о возможном противостоянии Запада с Китаем, отметив, что оно приобретёт такие масштабы, с которыми ещё не приходилось сталкиваться. По словам директора ЦРУ, Пекин внимательно следит за реакцией западных стран на развитие украинского кризиса и призвал не недооценивать приверженность китайского лидера курсу на сближение с Москвой.